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Павловский автобусный завод остановил работу

Mash: Павловский автобусный завод остановил работу до 4 августа
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VPales/Shutterstock

Павловский автобусный завод (ПАЗ) остановил работу до 4 августа, сообщает Mash. По данным пресс-службы предприятия, это плановый отпуск.

«Предприятие закрылось минимум до 4 августа. За этот период там проведут ремонтные и восстановительные работы. А пока выпуск автобусов на тормозе, на заводе остался только дежурный охранник», — сообщает канал.

Отмечается, что в апреле 2025 года ПАЗ продал 392 автобуса, а за первый квартал — 1016 штук, это примерно по 330–350 автобусов в месяц.

До этого стало известно, что Горьковский автомобильный завод в августе 2025 года будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели в связи с падением рынка коммерческого транспорта.

«В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов. Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу организовать равномерную загрузку производств», — рассказали в пресс-службе ГАЗа.

Ранее сообщалось, что автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка.

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