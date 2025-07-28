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Екатеринбурженка порезала ножом пассажира автобуса после драки

В Екатеринбурге женщина порезала пассажира автобуса ножом и попала на видео
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В Екатеринбурге женщина порезала ножом пассажира общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

«В маршрутке №83 случилась поножовщина. Пара пассажиров громко включала музыку, пила пиво и материлась. Когда другие пассажиры сделали замечание, началась ссора. У ТЦ «Глобус» конфликт перерос в драку. Пьяная женщина разбила бутылку и порезала осколками одного из мужчин», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры дерутся в общественном транспорте, при этом люди в автобусе кричат. Далее на записи заметно, как мужчина вытаскивает пассажирку из автобуса за ногу. Также слышно, как она просит вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По информации канала, у пострадавшего пассажира раны на голове. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

До этого в Екатеринбурге 30 человек подрались на парковке.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.

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