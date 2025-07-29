Кроссоверы Omoda C5 подорожали в России на 150 тысяч рублей

В России подорожали кроссоверы Omoda C5, сообщил в своем Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.

«Omoda подняла цены на комплектации кроссовера C5 2024 года. Цены на комплектации Drive, Active и Supreme выросли на 150 тыс. рублей», — сообщил Мосеев.

До этого стало известно, что в России появилась новая базовая версия кроссовера Omoda C5 под названием Fun.

Речь идет о кроссовере 2024 года выпуска. Предыдущая самая доступная комплектация называлась Joy.

В оснащение версии Fun входят 17-дюймовые литые диски, спойлер, дневные светодиодные ходовые огни, задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов.

Автомобиль Omoda C5 Fun оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. и бесступенчатой коробкой передач. Привод — передний.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Omoda C7.