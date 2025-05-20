В России начались продажи кроссоверов Omoda C7

Кроссовер Omoda C7 поступил в продажу в России от 3,3 млн рублей

Российские автодилеры начали предлагать новый кроссовер Omoda С7, сообщает Motor.

«В России начались продажи кроссовера Omoda С7 за 3,3 млн рублей. Кроссовер предлагают в пяти уровнях оснащения, со связкой 150-сильного бензинового мотора и «робота», передним либо полным приводом», — говорится в сообщении портала.

В базовой комплектации уже есть 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, задний парктроник, электропривод багажника, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Топ-версия будет отличаться 19-дюймовыми литыми дисками, а также наличием панорамной крыши с люком и центральной подушкой безопасности.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Ранее сообщалось, что минивэн Sollers сильно подешевел до начала продаж в России.