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В Уфе на видео попало, как подросток устроил танцы на чужом авто

В Уфе на видео попало, как школьник устроил танцы на чужой легковушке
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В Уфе подросток устроил танцы на багажнике припаркованной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Все произошло на Богдана Хмельницкого 127/1. Владелец написал заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник забирается на черный припаркованный автомобиль и начинает танцевать на его багажнике, при этом другие подростки снимают происходящее на телефон. На записи также заметно, что во время танцев у Lada Granta срабатывает сигнализация.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина станцевал на крыше автомобиля. На опубликованных в сети кадрах видно, как человек стоит на крыше движущегося автомобиля Toyota Allion и танцует, при этом в руках владивостокец держит бутылку. На записи также заметно, что пассажир, сидящий в иномарке, высунул руку из окна и снимает танцующего мужчину.

По информации канала, инцидент произошел на Рудневском мосту.

Ранее во Владивостоке школьники толпой ехали на мопеде и попали на видео.

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