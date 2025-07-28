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«Ветерка недостаточно»: владивостокец прокатился, стоя на крыше авто, и попал на видео

Во Владивостоке мужчина станцевал на крыше движущегося авто
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Во Владивостоке мужчина станцевал на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Мы всю дорогу держали ногу на тормозе … Обсуждали, успеем ли остановиться резко. Парень сначала вылазил из окна, потом решил, что ветерка недостаточно», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах видно, как человек стоит на крыше движущегося автомобиля и танцует.

По информации канала, инцидент произошел на Рудневском мосту.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 30 человек подрались на парковке.

«У них были пистолеты и палки, газовые баллоны. Одному человеку прострелили глаз, другому сломали руку, у двоих сотрясения мозга. Все в больнице», — рассказал очевидец.

По его словам, конфликт начался между соседями, отмечавшими день рождение. К месту драки подъехали 30 человек. Конфликтующие успели скрыться до приезда правоохранителей. В УМВД города отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.

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