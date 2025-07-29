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Иркутянин устроил заезд по парковке и повредил 10 машин за 20 минут

В Иркутске мужчина на УАЗе протаранил 10 автомобилей на парковке
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске водитель повредил 10 припаркованных машин за 20 минут, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области.

«Около 22 часов 30 минут на улице Юрия Тена в районе дома №14 УАЗ совершил серию столкновений с припаркованными машинами. Поврежденными оказались Geely Atlas, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashgai, Nissan Juke, Nissan Wingroad, Nissan Tiida, Toyota Premio, Toyota Vista, Audi Q3 и другой УАЗ», — сообщает канал.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Водитель УАЗа задержан, его могут лишить водительских прав на 6 лет.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.

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