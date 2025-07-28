В Адлере произошла массовая драка, пострадала девушка

В Адлере на видео сняли, как мужчина распылил перцовый баллон в глаза девушке

В Адлере произошла массовая драка на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На остановке общественного транспорта «Водоканал» в Адлере разгорелась массовая драка. Инцидент попал на видео: в кадре видно, как конфликтующие стороны применяют перцовый баллончик, из-за чего средство самообороны попало не только в участников потасовки, но и в салон маршрутки, где находились пассажиры», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах также заметно, что после того, как нарушитель распылил перцовый баллончик, люди разбежались. Одна из девушек шла, держась руками за голову. По информации канала, она сильно пострадала, поскольку брызги попали ей в глаза. Обстоятельства конфликта неизвестны.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге женщина порезала ножом пассажира общественного транспорта. Инцидент произошел в маршрутке №83. Два пассажира громко слушали мызыку, распивали спиртные напитки и выражались нецензурно. Конфликт начался, когда другие пассажиры сделали нарушителям замечание.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.