Видео: водитель с топором разгромил авто и набросился на петербуржцев

В Петербурге на видео попало, как водитель с топором набросился на людей

В Санкт-Петербурге водитель топором разбил припаркованный автомобиль и напал на его владельца. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«На проспекте Авиаконструкторов выяснение отношений между водителями закончилось разбитым стеклом. В качестве последнего аргумента один из автолюбителей использовал топор», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина топором разбивает заднее и боковое стекло черного автомобиля, после этого из машины выходит водитель, и между людьми начинается словесный конфликт. При этом нарушитель несколько раз замахивался на людей топором.

По информации канала, далее между водителями началась драка. На место быстро прибежали очевидцы и попытались разнять петербуржцев.

В пресс-службе МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов задержали конфликтующих. Их доставили в отделение за мелкое хулиганство для разбирательства.

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