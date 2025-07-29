Sollers показал на видео, как собирают пикапы ST9

На мощностях промышленной площадки Ульяновского автозавода сварили первую партию кузовов новых пикапов Sollers ST9, сообщает пресс-служба УАЗ.

Серийный выпуск модели начнется в ближайшее время. Кадры со сборки автомобилей опубликовала владеющая УАЗом группа Sollers на своей странице «Вконтакте».

В основе Sollers ST9 лежит китайский пикап JAC T9 Hunter образца 2023 года. Его вместе с Sollers ST5 и ST8 будут выпускать на УАЗе по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов.

До этого стало известно, что Sollers наладил на Заволжском моторном заводе выпуск раздаточных коробок для УАЗов и пикапов Sollers.

Проект реализуется с привлечением льготного займа от государственного Фонда развития промышленности. В Заволжье планируется локализовать отливку и мехобработку картеров для раздаточной коробки, сборку агрегатов, их контроль и испытания. Сумма инвестиций в проект составит более 350 млн рублей.

Ранее Volkswagen впервые закрыл завод в Китае.