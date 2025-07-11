УАЗ получит новые агрегаты российской сборки

Российский автопроизводитель Sollers наладил на Заволжском моторном заводе выпуск раздаточных коробок для УАЗов и пикапов Sollers. Об этом сообщается в релизе автопроизводителя, поступившем в «Газету.Ru».

«В рамках проекта на территории индустриального парка ЗМЗ налажен выпуск электромеханических раздаточных коробок для линейки пикапов Sollers ST6 и ST8, а также автомобилей УАЗ «Патриот», «Пикап» и полноприводного «Профи». Сегодня на мощностях в Заволжье выпущена первая партия новых агрегатов», — отмечается в сообщении компании.

Проект реализуется с привлечением льготного займа от государственного Фонда развития промышленности. В Заволжье планируется локализовать отливку и мехобработку картеров для раздаточной коробки, сборку агрегатов, их контроль и испытания. Сумма инвестиций в проект составит более 350 млн рублей.

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