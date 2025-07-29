Обновленный кроссовер Aito M7 представили в Китае

В Китае представили обновленный кроссовер Aito M7, сообщает портал carnewschina.com.

Отличить обновлённую модель от дорестайлинговой можно по иной передней и задней оптике, новой «глухой» панели вместо фальшрадиаторной решётки, другим дверным ручкам и бамперам. В целом кроссовер стал выглядеть современнее.

Автомобиль получит новую гибридную силовую установку с отдачей 526 л.с. Aito M7 начального уровня будет заднеприводным с 304-сильным электромотором.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи автомобилей Tenet.