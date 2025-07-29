«Он на ногах стоять не может»: барнаулец на скорости снес столб, и это сняли на видео

В Барнауле на видно попало, как автомобиль на скорости сбил столб

В Барнауле мужчина на автомобиле снес столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Он на ногах стоять не может, а еще и за руль сел. Вчера на Островского, 62 пьяный мужчина сбил столб», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах, снятых местными жителями, видно, как автомобиль на большой скорости врезается в столб, который падает. На записи также заметно, как за несколько секунд до ДТП люди, стоящие возле проезжей части, убегают.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ женщина подлетела после удара об автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пешеход подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. При этом легковая машина, которая сбила россиянку, останавливается не сразу.

По информации канала » Вест Улан-Удэ», пострадавшую госпитализировали.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.