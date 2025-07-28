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Кульбит россиянки после жесткого удара об авто попал на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как женщина сделала сальто в воздухе в момент ДТП
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В Улан-Удэ женщина подлетела после удара об автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«В субботу девушка торопилась перейти дорогу, но не учла, что зеленый горит не для нее. В итоге девушка сделала сальто в воздухе и уехала в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пешеход подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. При этом легковая машина, которая сбила россиянку, останавливается не сразу.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии водитель Lada Granta вылетел с дороги и сбил 13-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. На кадрах с места происшествия видно, что подросток ехал на велосипеде по правому краю проезжей части. Белый автомобиль Lada Granta вылетел в его сторону со встречной полосы.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.

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