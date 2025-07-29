Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

«Автостат»: средняя цена на авто с пробегом в РФ составляет 1,4 млн рублей

В России средняя цена подержанного автомобиля составляет 1,4 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В конце июня 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 1,42 млн рублей, таким образом снизившись за первое полугодие на 3,6%», --сообщает агентство.

При этом подержанные машины в нашей стране дешевеют начиная с февраля, то есть уже пятый месяц подряд.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.