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Стало известно, на сколько увеличилась стоимость обслуживания автомобиля

«Известия»: стоимость обслуживания автомобиля увеличилась в среднем на 30%
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость обслуживания автомобиля за год увеличилась в среднем на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на автосервисы.

Отмечается, что с июня 2024 года по июнь 2025 года стоимость схода-развала колес в Москве подорожала в среднем на 33% и достигла 3,5 тысячи рублей. По России стоимость услуги выросла в среднем на 45%, до 2,4 тысячи рублей.

Средняя стоимость шиномонтажа в Москве увеличилась на 21%, до 784 рублей, а по России — на 16%, до 549 рублей. Автомойка легкового автомобиля также выросла в цене: в Москве на 28%, до 969 рублей, а по России — на 25%, до 796 рублей.

Рост цен объясняется увеличением стоимость запчастей и оборудования, а также дефицитом кадров.

До этого «Известия» писали, что цена ОСАГО превысила средний уровень в 16 регионах РФ на фоне роста мошенничества.

Крупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург) и области (Московская, Мурманская, Новосибирская) формируют топ-5 с ценами 8–11 тысяч рублей. Убытки от страхового мошенничества выросли на 20% за год.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили вызывают подозрение у гаишников.

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