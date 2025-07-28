Цена ОСАГО превысила средний уровень в 16 регионах РФ на фоне роста мошенничества

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась до 7,6 тыс. рублей, но в 16 регионах цены превышают этот показатель. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ и «БизнесДрома».

«Новосибирская область — единственный регион с одновременным лидерством по дороговизне ОСАГО и уровню мошенничества», — отмечается в докладе.

Крупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург) и области (Московская, Мурманская, Новосибирская) формируют топ-5 с ценами 8–11 тыс. рублей. Убытки от страхового мошенничества выросли на 20% за год.

Ключевые факторы роста цен: высокие доходы населения (влияют на выбор мощных авто), аварийность и активность мошенников. В 2024 году ущерб от недобросовестных действий по ОСАГО составил 90% от общего объема страхового мошенничества.

2 июля сообщалось, что в России средняя стоимость ОСАГО стала ниже на 6% по итогам второго квартала. Так, средний прайс на ОСАГО во втором квартале, по оценкам аналитиков, составляет 6,1 тыс. рублей, что на 6% ниже, чем в 2024 году. В Москве при этом показатель оказался выше среднего. Отмечается, что в столице продажи ОСАГО выросли более чем на 25%. На втором месте по числу проданных полисов оказалось Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.

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