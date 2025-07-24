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Россиянам рассказали, какие автомобили вызывают подозрение у гаишников

Автоэксперт Шапарин: тонированные автомобили вызывают подозрения у гаишников
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forden/Shutterstock/FOTODOM

Автомобили с тонированными стеклами, машины такси и каршеринга, а также старые люксовые внедорожники вызывают подозрения у сотрудников Госавтоинспекции. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«В первую очередь это затонированные автомобили, второе – старые внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и подобные им. Также сотрудники ГИБДД четко нацелены на такси и каршеринг, ищут нарушения там. Кроме того, часто останавливают машины, популярные у мигрантов – например, ВАЗ-2104», — перечислил Шапарин.

Старые Toyota Land Cruiser вызывают подозрения у инспекторов, потому что на них часто передвигаются водители без полиса ОСАГО, пояснил эксперт.

«Однозначный триггер – это «купленные» номера. Например, с сериями ТУС, ВОР и так далее. Зачастую это дополнительный повод остановить и проверить водителя», — заключил вице-президент НАС.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях нельзя снимать гаишников на камеру.

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