В России подешевел полис ОСАГО, сообщает Российский союза автостраховщиков (РСА).

«Средняя премия по годовым полисам ОСАГО по итогам первого полугодия 2025 года составила 7 278 рублей, что на 5% ниже, чем средняя премия по обязательной «автогражданке» за первое полугодие 2024 года», — сообщает организация.

Средняя премия в июне 2025 года по годовым полисам ОСАГО составила 7 184 рубля, на 4,8% меньше, чем в июне 2024 года.

До этого президент РСА Евгений Уфимцев рассказал, что в России водители без опыта имеют возможность сэкономить на полисе ОСАГО.

По его словам, водителям, которые недавно получили права, стоит как можно скорее покупать полис.

«Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)», — заявил он.

Это значит, что водители начинают накапливать баллы, даже если они решили не садиться за руль в ближайшее время. КБМ влияют на стоимость полиса: чем меньше ДТП и выше стаж — тем ниже стоимость.

Ранее стали известны сроки начала рассылки штрафов с камер за езду без ОСАГО.