Глава РСА раскрыл, как сэкономить на ОСАГО водителям без опыта

В России водители без опыта имеют возможность сэкономить на полисе ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

По его словам, водителям, которые недавно получили права, стоит как можно скорее покупать полис.

«Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)», — заявил он.

Это значит, что водители начинают накапливать баллы, даже если они решили не садиться за руль в ближайшее время. КБМ влияют на стоимость полиса: чем меньше ДТП и выше стаж — тем ниже стоимость.

До этого сообщалось, что в России средняя стоимость ОСАГО стала ниже на 6% по итогам второго квартала.

Так, средний прайс на ОСАГО во втором квартале, по оценкам аналитиков, составляет 6,1 тыс. рублей, что на 6% ниже, чем в 2024 году. В Москве при этом показатель оказался выше среднего.

Отмечается, что в столице продажи ОСАГО выросли более чем на 25%. На втором месте по числу проданных полисов оказалось Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.

Ранее стало известно, что выплаты по ОСАГО вырастут с 5 июля.