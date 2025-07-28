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Россиянам назвали болезни, из-за которых не выдадут права

Психиатр Стежков рассказал о болезнях, из-за которых не выдадут права
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С 1 сентября в России вступит в силу обновленный перечень заболеваний и патологий, при которых нельзя управлять автомобилем. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на психиатра Дмитрия Стежкова.

До этого в списке было четыре пункта, полностью исключающих возможность получения водительских прав. Среди них были психические заболевания, такие как шизофрения, умственная отсталость и деменция. Также в перечень входили психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков, эпилепсия и болезни глаз — слепота и ахроматопсия (неспособность различать цвета).

Теперь в перечень добавили «общие расстройства психологического развития», а ахроматопсию заменили на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения».

По международной классификации, в категорию «общие расстройства психологического развития» входят аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие подобные состояния, при которых человек испытывает трудности в общении с окружающим миром.

Психиатр Стежков отмечает, что включение аутизма в список медицинских противопоказаний для управления автомобилем — это формальность. На практике люди с таким диагнозом уже состоят на учете у врачей, и решение о возможности водить машину принимает лечащий специалист.

24 июля стало известно, что госпошлина за выдачу водительских прав с 1 сентября увеличится в два раза. За пластиковую карту стоимость вырастет до 4 тыс. рублей, за удостоверение нового образца — до 6 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества при ввозе машин.

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