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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при ввозе машин

ФТС России сообщила о новой схеме мошенничества при ввозе автомобилей
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Илья Наймушин/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает о росте случаев мошенничества при ввозе легковых автомобилей из-за границы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что злоумышленники создают фиктивные юридические лица или покупают компании с хорошей налоговой репутацией, предлагая услуги по ввозу автомобилей по существенно заниженным ценам.

Мошенники заключают с гражданами поддельные договоры и предлагают выбрать автомобили на популярных международных платформах. Затем они требуют оплатить услуги и таможенные сборы на счета третьих лиц. После получения денег преступники прекращают общение, оставляя граждан без автомобиля и средств.

ФТС предупредила об уголовной ответственности за такие действия и посоветовала проверять информацию о компаниях в интернете, избегать переводов денег частным лицам и использовать только официальные реквизиты. Также рекомендовано поручать заполнение деклараций только надежным таможенным представителям и избегать предложений об «уникальных схемах» снижения пошлин, так как это является нарушением закона.

13 июля прокуратура Москвы сообщила, что супружеская пара пенсионеров стала жертвой телефонных мошенников, потеряв свыше 17 млн рублей и личный автомобиль.

Ранее в Дагестане помощник судьи и адвокат украли 400 млн рублей через автостраховку.

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