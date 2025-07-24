Госпошлина за выдачу водительских прав увеличится в два раза

Шкуматов: с 1 сентября пошлина за выдачу водительских прав вырастет в два раза

Госпошлина за выдачу водительских прав с 1 сентября увеличится в два раза. Об этом сообщил РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

За пластиковую карту стоимость вырастет до 4 тыс. рублей, за удостоверение нового образца — до 6 тыс. рублей.

Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года, отметил Шкуматов.

По его словам, текущее повышение нужно рассматривать «как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем».

Он добавил, что раньше получение водительских прав могло занять несколько дней и приходилось стоять в очередях, теперь же процедура стала значительно быстрее и удобнее.

В данный момент госпошлина за получение водительского удостоверения в России составляет 2 тыс. рублей. Она оплачивается при выдаче прав, как первичной, так и при замене или восстановлении, и ее размер не меняется в зависимости от причины получения.

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