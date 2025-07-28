В Подмосковье женщина без трусов сделала кувырок с крыши «Жигулей»

В Подмосковье женщина без одежды забралась на крышу автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».
«Подмосковье, Солнечногорск, Ленинградское шоссе», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженная женщина стоит на крыше автомобиля. В этот момент два человека пытаются помочь россиянке спуститься, но она делает кувырок и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что все происходит на оживленной дороге.
До этого сообщалось, что в городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части.
«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!», — говорила женщина.
Прохожие сняли происходящее на камеру. На кадрах видно, как полуголая женщина идет по дороге.
Кроме того, в городе Мурино Ленинградской области полностью обнаженная девушка залезла на капот автомобиля. Судя по видео, водитель попытался. ее успокоить и увести подальше от дороги, но не удалось.
Ранее екатеринбурженка порезала ножом пассажира автобуса после драки.