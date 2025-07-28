В Подмосковье женщина без трусов сделала кувырок с крыши «Жигулей»

В Подмосковье на видео сняли, как женщина с голой грудью сделала кувырок с авто

В Подмосковье женщина без одежды забралась на крышу автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Подмосковье, Солнечногорск, Ленинградское шоссе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженная женщина стоит на крыше автомобиля. В этот момент два человека пытаются помочь россиянке спуститься, но она делает кувырок и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что все происходит на оживленной дороге.

До этого сообщалось, что в городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части.

«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!», — говорила женщина.

Прохожие сняли происходящее на камеру. На кадрах видно, как полуголая женщина идет по дороге.

Кроме того, в городе Мурино Ленинградской области полностью обнаженная девушка залезла на капот автомобиля. Судя по видео, водитель попытался. ее успокоить и увести подальше от дороги, но не удалось.

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