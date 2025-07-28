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Подросток за рулем «Газели» протаранил отбойник на МКАД

На МКАД подросток за рулем грузовика протаранил отбойник трассы
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Прокуратура Москвы

Виновником аварии на МКАД утром в понедельник, 28 июля стал 16-летний подросток, который за рулем «Газели» врезался в отбойник трассы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». Авария произошла на 67-м километре кольцевой трассы.

«За рулем автомобиля находился 16-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. В автомобиле также находился его 17-летний друг. Подросток, неправомерно управлявший автомобилем, госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что на 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение транспорта в районе аварии было затруднено.

Позднее на 44-м километре МКАД произошла массовая авария с участием трех транспортных средств.

Ранее в Северной Осетии на видео попал наезд автомобиля на подростка-велосипедиста.

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