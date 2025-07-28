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На видео попал автомобиль, который переехал подростка в Северной Осетии

В Северной Осетии Lada переехала подростка на обочине, ДТП попало на видео
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В Северной Осетии водитель Lada Granta вылетел с дороги и сбил 13-летнего подростка, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись наезда.

«Машина влетела в 13-летнего подростка в Дигоре в Северной Осетии. Авария произошла на улице Тогоева. Водитель не справился с управлением и въехал в парня», — отмечается в публикации.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. На кадрах с места происшествия видно, что подросток ехал на велосипеде по правому краю проезжей части. Белый автомобиль Lada Granta вылетел в его сторону со встречной полосы. Автомобиль при этом двигался в заносе. Мальчик попытался увернуться от машины, но сделать это не удалось. Велосипедист упал и белый седан переехал его. На обочине в момент наезда поднялось облако пыли.

Ранее в Татарстане автомобиль сломал позвоночник мужчине, который в момент наезда работал в огороде.

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