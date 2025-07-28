ДТП парализовало движение на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись три машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 44 км МКАД (в районе съезда №44) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение. Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.