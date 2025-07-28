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«Раскроил череп»: в Подмосковье врачи сняли скальп с головы электросамокатчика после ДТП

Mash: электросамокатчик раскроил череп после неудачного падения
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Telegram-канал «Mash»

В Подмосковье врачам пришлось снять скальп с головы электросамокатчика, чтобы восстановить все сломанные кости после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«36-летнего пациента доставили в Жуковскую больницу с множественными переломами черепно-мозгового и лицевого отделов головы. Его отправили на операцию, которая продлилась больше трех часов. Там медики буквально сняли с его головы скальп, закрепили все переломы, после вернули кожу на место», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время пострадавший электросамокатчик находится в стабильном состоянии. Мужчине понадобится много времени, чтобы восстановиться.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчина избил свою жену на автобусной остановке и швырнул детскую коляску на проезжую часть. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как самарец ударяет женщину, стоящую на остановке, по лицу, при этом на руках у нее находиться ребенок.

Ранее екатеринбурженка порезала ножом пассажира автобуса после драки.

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