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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно закрыли движение
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту остановлено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

О причинах остановки движения не сообщается. По состоянию на 15 часов в очереди на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находилось 574 автомобиля. Со стороны Керчи перед мостом досмотра ожидали 811 машин. Ориентировочное время ожидания составляло около двух и трех часов соответственно.

До этого ДТП существенно осложнило движение на МКАД в Москве.

Ранее в Северной Осетии автомобиль переехал подростка-велосипедиста.

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