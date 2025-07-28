Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту остановлено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

О причинах остановки движения не сообщается. По состоянию на 15 часов в очереди на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находилось 574 автомобиля. Со стороны Керчи перед мостом досмотра ожидали 811 машин. Ориентировочное время ожидания составляло около двух и трех часов соответственно.

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