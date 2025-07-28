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Россиянам назвали самые популярные 10-летние кроссоверы

«Автостат» назвал 10 кроссоверов в возрасте 7-10 лет, которые покупают россияне
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Среди подержанных кроссоверов и внедорожников в возрасте 7-10 лет на вторичном рынке наиболее популярны Lada Niva, Renault Duster, Chevrolet Niva, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Топ построен на данных «Автостат» по перерегистрации автомобилей на вторичном рынке за 6 месяцев 2025 года», — написал Целиков.

За первую половину 2025 года сменили владельцев почти 5,6 тыс. автомобилей Lada Niva, 5,5 тыс. Renault Duster, 5,3 тыс. Chevrolet Niva и Hyundai Creta, 3,7 тыс. Volkswagen Tiguan.

Во вторую пятерку по популярности у россиян среди машин 2015-2018 годов выпуска вошли кроссоверы Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Toyota RAV4, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Ранее были названы 10 лучших семейных автомобилей.

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