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Названы 10 лучших семейных автомобилей

Портал AutoCar перечислил 10 лучших семейных автомобилей 2025 года
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Dacia

Эксперты британского издания AutoCar отобрали десять машин разных классов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям семейных покупателей.

Так, возглавил список лучших семейных автомобилей универсал BMW 3 Series Touring. Его хвалят за баланс плавности хода и управляемости. На втором месте находится компактвэн Dacia Jogger. К плюсам модели относят оптимальное соотношение цены и качества. Третье место занимает Volkswagen Golf. Несмотря на свои компактные размеры он имеет просторный салон.

В топ-10 лучших семейных автомобилей 2025 года также вошли Land Rover Defender 110, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia Estate, Toyota Corolla Touring Sports, Kia Sorento, MG HS и Peugeot 5008.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

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