«Прострелили глаз»: массовая драка екатеринбуржцев на парковке попала на видео

В Екатеринбурге на видео сняли драку 30 мужчин на парковке

В Екатеринбурге 30 человек подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«У них были пистолеты и палки, газовые баллоны. Одному человеку прострелили глаз, другому сломали руку, у двоих сотрясения мозга. Все в больнице», — рассказали очевидец.

По его словам, конфликт начался между соседями, отмечавшими день рождение. К месту драки подъехали 30 человек.

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди дерутся на парковке. При этом нарушители стреляют друг в друга. По словам местных жителей, конфликтующие успели скрыться до приезда правоохранителей. В УМВД города отметили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных. Несколько человек уже задержаны.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.