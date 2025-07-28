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Минипиг сбежал от хозяев на автостоянку в Подольске и попал на видео

В Подольске минипиг сбежал от хозяев на автостоянку и попал на видео
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Жители подмосковного Подольска обнаружили на автостоянке минипига, который бродил среди автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подольск».

«Малыш в растерянности блуждает по стоянке среди автомобилей. Неравнодушные люди временно приютили его и активно ищут владельцев», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что поросенок черной масти вышел из пространства между стоящими автомобилями Hyundai и Geely, а затем вернулся обратно.

До этого в Подмосковье сняли на видео мальчика-велосипедиста, который переехал шесть полос Ярославского шоссе, несмотря на плотный поток автомобилей. На кадрах видно, что водители успели затормозить перед велосипедистом.

Ранее автомобиль сломал позвоночник татарстанцу, работавшему в своем огороде.

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