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На видео попал подросток-велосипедист, переехавший 6 полос Ярославского шоссе

В Мытищах мальчик переехал 6 полос Ярославского шоссе поперек и попал на видео
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Мальчик на велосипеде пересек шесть полос оживленного Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Мытищи. Ярославское шоссе 20-й км», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что малолетний велосипедист начал движение от обочины скоростной к отбойнику, разделяющему встречные потоки. По трассе в этот момент на высокой скорости двигались автомобили и два автобуса. Водители успели затормозить перед велосипедистом, он проехал шесть полос.

До этого в Подмосковье питбайкер напоролся шеей на металлическую проволоку, натянутую неизвестными над дорогой. Из-за столкновения он упал со своего мотоцикла.

Ранее на видео попало полчище саранчи, атаковавшее автомобиль в Дагестане.

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