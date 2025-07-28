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Жена и сын бойца UFC попали в смертельную аварию

SHOT: жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП
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shavkatrakhmonov94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Соцсети

Жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова, непобежденного бойца смешанных единоборств, попали в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Авария произошла накануне утром в Казахстане. На трассе Алматы – Екатеринбург, на территории Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200, в котором было четыре человека, не справился с управлением, и машина перевернулась», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Жена и сын бойца Шавката Рахмонова выжили, прибывшие медики госпитализировали пострадавших с тяжелыми травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, в момент кульбита за рулем иномарки была супруга спортсмена.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль с людьми вылетел с берега в реку Оку. Инцидент произошел в Богородском районе возле деревни Венец. Прохожий вызвал спасателей, водолазы выехали на место.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария со вскрытием фуры.

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