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«Водолазы выехали»: авто с нижегородцами вылетело с берега Оки

В Нижегородской области авто с людьми вылетело в реку
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МЧС России

В Нижегородской области автомобиль с людьми вылетел с берега в реку Оку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Тонущее авто возле деревни Венец заметил прохожий, вызвал спасателей. Предварительно, в салоне были люди, сколько — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел в Богородском районе. Водолазы выехали на место.

До этого сообщалось, что в городе Дмитрове Московской области питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой.

«Со слов пострадавшего, он катался на питбайке в лесу недалеко от карьера. В какой-то момент молодой человек ощутил резкое жжении в области шеи и буквально вылетел с транспорта. Спустя время парень очнулся», — говорится в публикации Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Питбайкер отметил, что неизвестные натянули металлическую леску между деревьев. Во время поездки проволока повредила ему шею, и водитель вылетел с питбайка.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария со вскрытием фуры.

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