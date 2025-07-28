Более 1000 автомобилей застряли на Крымском мосту

В пробке на Крымском мосту застряли более 1000 машин

На Крымском мосту образовалась очередь более чем из 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«В очереди на крымский мост стоит больше 1000 машин: 600+ со стороны Керчи и 500+ со стороны Тамани. Ожидание — около двух часов», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время температура воздуха на данном участке дороги более 30 градусов.

До этого сообщалось, что в Москве водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Инцидент произошел на 50 километре МКАД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.

Кроме того, в Подмосковье фура попала в жесткое ДТП.

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