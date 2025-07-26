В пробке у Крымского моста застряли почти 700 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из автомобилей. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 15 часов в пробке находятся около 700 машин.

«15:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 675 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи на автомобиле. Из минусов — долгий путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как с минимальными проблемами добраться до моря.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По информации ведомства, одно из взрывных устройств было активировано.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.