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Крупный пожар вспыхнул вдоль трассы Евпатория — Симферополь

МЧС: в Крыму загорелся сухостой вдоль трассы Евпатория — Симферополь
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Telegram-канал «Крым 24»

В Симферопольском районе Крыма вспыхнул ландшафтный пожар вдоль автомобильной трассы ЕвпаторияСимферополь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, вдоль автодороги горят 20 га сухостоя. Ветер разносит огонь.

В пресс-службе добавили, что в тушении участвуют более 80 специалистов и 14 единиц техники.

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

9 июня сообщалось, что к тушению ландшафтных пожаров в Донецкой народной республике (ДНР) привлекли 500 сотрудников МЧС. Тогда было зафиксировано примерно 100 очагов возгорания сухостоя.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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