В Югре мужчина вонзил нож в человека на проезжей части, и это попало на видео

В Югре на видео попало, как мужчина порезал ножом человека на дороге

В Югре местный житель порезал ножом мужчину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Кавказцы подошли к группе местных жителей и потребовали деньги. После отказа завязалась драка, в ходе которой один из местных жителей применил нож», — рассказали очевидцы.

По их словам, один из нападавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина за рулем Renault Kaptur протаранила несколько припаркованных машин.

«Авария произошла на днях вечером во дворе дома №52 по ул. Пушкина. 44-летняя женщина за рулем «Рено Каптюр» завела иномарку и тронулась с места. Но по каким-то причинам поехать ей не удалось, она врезалась в «Ладу Ларгус», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль с открытой дверью врезается в четыре припаркованные машины. По информации канала, автомобили получили механические повреждения.

Ранее реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео.