Уфимец поджег машину возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание

В Уфе мужчина поджег машину своей возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Расстались два месяца назад. Все это время экс-бойфренд преследовал девушку: караулил у дома, строчил сообщения, дежурил под окнами. Она игнорировала. В конце концов решил привлечь ее внимание горящей тачкой во дворе. Метался по парковке, как сайгак-ниндзя, а через пару минут машина вспыхнула», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, но он утверждает, что не поджигал автомобиль.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.