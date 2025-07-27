BMW без регистрации устроил смертельную аварию у мэрии Магнитогорска

В Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Два пассажира, которые были в салоне автомобиля, также пострадали и были госпитализированы. Им оказали медицинскую помощь.

Правоохранители установили, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются, с водителем работают следователи.

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