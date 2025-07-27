Жесткий кульбит большегруза на МКАД попал на видео

На МКАД на видео попало, как перевернулся большегруз

В Москве на МКАД перевернулся большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 71-км МКАД от 26.06.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик объезжает автомобиль, врезается в дорожное ограждение, от удара транспорт переворачивается.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Два пассажира, которые были в салоне автомобиля, также пострадали и были госпитализированы. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее троллейбус с петербуржцами провалился в яму и попал на видео.