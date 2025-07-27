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Пермяк выстрелил в людей на проезжей части

Shot: в Пермском крае местный житель стрелял в людей на дороге
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В Пермском крае местный житель стрелял в людей на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Все произошло в Березниках, где две компании начали конфликтовать между собой. В результате неизвестный прямо на проезжей части на улице 30 лет Победы начал стрелять из травматического пистолета по двум парням, после чего попытался сбежать с места инцидента, но там же завязалась потасовка», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, медики госпитализировали двух пострадавших. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В МВД отметили, что все участники конфликта установлены.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.

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