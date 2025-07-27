Нижегородец избил байкера после жесткого ДТП и попал на видео

В Нижегородской области на видео попало, как водитель избил байкера после ДТП

В городе Кстове Нижегородской области водитель избил байкера после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«На повороте Lada не предоставила преимущество мотоциклу. Байкер затормозил, слетел с транспорта и ударился о капот. Когда он отполз от машины, из нее вышел мужчина и пнул лежачего пострадавшего по голове», — говорится в сообщении.

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По информации канала, прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали 36-летнего нижегородца, но спасти его не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.