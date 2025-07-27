В Приморье пять человек пострадали в ДТП

В Надеждинском районе Приморского края пять человек пострадали в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Надеждинском районе Приморского края пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«27 июля 2025 года в 07:14 по направлению с. Сиреневка — п. Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате произошло столкновение с дорожным знаком. Это привело к опрокидыванию автомобиля в кювет.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.

До этого последствия массового дорожно-транспортного происшествия с фурой в Раменском районе Московской области сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

По данным Госавтоинспекции, на 59-м км автодороги М-5 «Урал» в сторону Москвы произошло ДТП. 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на две остановившиеся на правой обочине по причине аварии автомашины марок Lexus и Lada.

Ранее жесткое столкновение большегрузов на МКАД попало на видео.