Жесткое столкновение большегрузов на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало жесткое ДТП с фурой и большегрузом

В Москве на МКАД столкнулись большегрузы. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 86 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как фура врезается в большегруз, который едет впереди. После удара транспорт начинает искриться, идет дым. На записи также заметно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль врезался в заднюю часть Hyundai. Видеорегистратор машины, которая стал участником автомобильной аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль ускоряется и врезается в остановившуюся иномарку.

Кроме того, в Москве перевернулся автомобиль с человеком в салоне. На кадрах видно, что машина лежит на крыше. На место ДТП прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в результате аварии движение на двух полосах из трех затруднено.

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