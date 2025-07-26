Появилось видео с места массового ДТП с фурой в Подмосковье

Опубликовано видео с места массового ДТП с фурой в Подмосковье

Последствия массового дорожно-транспортного происшествия с фурой в Раменском районе Московской области сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

По данным Госавтоинспекции сегодня утром на 59-м км. автодороги М-5 «Урал» в сторону Москвы произошло ДТП. 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на две остановившиеся на правой обочине по причине аварии автомашины марок Lexus и Lada.

В результате ДТП не выжили три человека. Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП.

Судя по видео, больше всего пострадал автомобиль Lada. У него полностью смят кузов.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Ранее в Забайкалье колесо грузовика отлетело в 10-летнюю девочку-пешехода.