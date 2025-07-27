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В Москве водителя зажало в салоне машины в результате ДТП

РЕН ТВ: в Москве водителя зажало в салоне авто после столкновения со столбом
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Водителя зажало в салоне после столкновения со столбом в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Мужчина за рулем внедорожника Haval почувствовал себя плохо и въехал в мачту освещения на улице Земляной вал», — говорится в публикации.

Водитель жив, его удалось деблокировать.

До этого последствия массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с фурой в Раменском районе Московской области сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

По данным Госавтоинспекции, на 59-м км автодороги М-5 «Урал» в сторону Москвы произошло ДТП. 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на две остановившиеся на правой обочине по причине аварии автомашины марок Lexus и Lada.

25 июля в столице на Лужнецком мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими автомобилями. Движение автотранспорта в сторону центра города было затруднено, автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее жесткое столкновение большегрузов на МКАД попало на видео.

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