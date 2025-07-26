«Возмущение и негодование»: автоэксперт предупредил о недовольстве из-за новой нормы о спецсигналах в ПДД

Новое правило в ПДД о спецсигналах вызовет негодование у водителей, сообщил в интервью «Ленте.ру» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — отметил Похмелкин.

По его словам, новое правило может запутать людей, не все сразу воспримут эту норму, что повлечет многочисленные штрафы.

С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Речь идет о персональном транспорте, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу, придется заплатить 7,5 тыс. рублей. Юристы и правозащитники в беседе с «Газетой.Ru» осудили эту инициативу.

Незадолго до этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.